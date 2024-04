Casal se divorcia após advogado 'clicar no lugar errado' na Inglaterra

Um casal inglês teve a separação confirmada pela Justiça após um advogado errar e os divorciar por engano. O caso aconteceu no último dia 10.

O que aconteceu

Advogado se confundiu e clicou no lugar errado. Os Williams deram entrada no divórcio, mas ainda estavam negociando como seria realizada a divisão de bens. Entretanto, um advogado da firma que atendia a esposa acelerou o processo e finalizou a ordem de divórcio 21 minutos após sua aplicação, acreditando que se tratava do caso de outros clientes.

Justiça rejeitou a reversão do processo. O juiz Andrew McFarlane vê que, apesar do erro, o processo não pode ser revertido. Ele entendeu que isso abriria precedentes para futuros casos e que não tem autoridade para anular o pedido, visto que foi expedido de maneira correta — embora acidental.