Esperança é que Israel dê chance a pausa de tranquilidade, diz embaixador

Compreendo que ele gostaria de uma nota muito mais enfática, mas a nota não deixou de manifestar preocupação com o que aconteceu. Agora, o importante, é não escalar. Houve a abertura de uma possibilidade de você evitar pôr fogo nessa fogueira. Eduardo Gradilone, embaixador do Brasil no Irã

Embaixador: Estamos caminhando para normalização do relacionamento com Israel

O embaixador comentou que as relações do Brasil com Israel estão voltando à normalidade.

Acho que sim [sobre a normalização do relacionamento com Israel]. Faz bastante tempo que não há nenhum tipo de retórica mais agressiva, tanto de Israel quanto do Brasil. Houve um tempo em que essa retórica estava muito aguerrida.

Temos um passado de relacionamento com Israel que é muito importante, é um patrimônio muito importante. É muito importante que esse patrimônio, nessas horas, passe a ser um fator de apaziguamento. A única reação contrariada de Israel foi por causa da nossa nota que não estava do jeito que Israel gostaria, já que queriam uma condenação muito mais veemente com relação ao que Irã fez.