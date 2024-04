Nadal volta de lesão com vitória tranquila sobre Cobolli em Barcelona

O tenista espanhol Rafael Nadal venceu com facilidade (6-2 e 6-3) o italiano Flavio Cobolli, 62º do mundo, nesta terça-feira (16) em seu jogo de regresso ao circuito ATP no torneio de Barcelona, após uma lesão que o deixou afastado desde o início de janeiro.

Nadal, de 37 anos e vencedor de 22 torneios de Grand Slam, reapareceu no início de 2024 no torneio de Brisbane (Austrália), depois de quase um ano longe das quadras devido a problemas físicos.

Lá ele disputou três partidas antes de se lesionar novamente e desde então disputou apenas uma partida de exibição não oficial, que perdeu em março, em Las Vegas, para o compatriota Carlos Alcaraz.