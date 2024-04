51 mil menores refugiados estão desaparecidos na Europa - Milhares de crianças e adolescentes que já estiveram sob a guarda das autoridades estão desaparecidos, segundo levantamento de rede de jornalistas. Eles vieram para a Europa sem os pais ou outros parentes.Em toda a Europa, cerca de 51.400 menores refugiados desacompanhados, que já estiveram sob a guarda do Estado, estão desaparecidos, segundo um levantamento realizado pela rede internacional de jornalistas Lost in Europe e que foi divulgado nesta terça-feira (30/04) pela emissora alemã RBB.

De acordo com o relatório, o número de crianças e adolescentes desaparecidos mais do que dobrou desde 2021 – naquele ano, quase 18.300 refugiados menores de idade não acompanhados estavam desaparecidos em toda a Europa, dos quais 792 na Alemanha.

As autoridades não têm conhecimento do paradeiro desses menores. Alguns países, como a Itália e a Áustria, relataram números particularmente altos, com mais de 20 mil crianças e jovens desaparecidos cada. Outros, como a Espanha e a Grécia, não coletaram nenhuma informação sobre menores desacompanhados. Segundo a polícia da Alemanha, 2.005 refugiados menores de idade são procurados no país.