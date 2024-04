As quatro famílias de aviões da Boeing, que enfrenta uma estrita vigilância

- 737 MAX 9 (até 220 assentos, 6.110 km de autonomia): em maio de 2023, seu preço era de US$ 128,9 milhões. Em 31 de março, 439 unidades haviam sido encomendadas, e 125 ainda estavam sendo encomendadas. Essa versão esteve envolvida no incidente de 5 de janeiro, quando uma escotilha se soltou no meio do voo de uma aeronave da Alaska Airlines entregue em outubro.

- 737 MAX 10 (até 230 assentos, 5.740 km de autonomia): em maio de 2023, custava US$ 134,9 milhões. Em 31 de março, 1.289 haviam sido encomendados.

Seu voo inaugural ocorreu em 18 de junho de 2021 e as entregas estavam programadas para começar em 2023. No entanto, ele não foi certificado pela FAA.

- A família 787, o Dreamliner -

Entrou em serviço em 2011. Um total de 2.359 aeronaves foram encomendadas, das quais 789 estavam encomendadas no final de março. De acordo com a Boeing, é a aeronave widebody de venda mais rápida na história da aviação.

As entregas foram suspensas por quase dois anos, entre 2021 e 2022, e novamente no início de 2023, devido a um problema com a fuselagem.