Qatar diz que negociações de trégua entre Israel e Hamas estão 'estagnadas'

Os negociadores, explicou o chefe de governo qatari, estão tentando "avançar para acabar com o sofrimento da população em Gaza e obter o retorno dos reféns".

Os mediadores esperavam alcançar um acordo de trégua antes do Ramadã, no início de março, mas o objetivo não foi concretizado e os combates prosseguiram ao longo de todo o mês de jejum muçulmano, que terminou na semana passada.

Além disso, a tensão aumentou na região com o primeiro ataque direto do Irã contra o território israelense, no fim de semana passado.

