Teaser da série 'Cem Anos de Solidão' lembra aniversário da morte de Gabo

"Nesta primeira antecipação, a voz de Aureliano Babilonia decifrando o mítico diário de Melquiades nos leva a Macondo, com a imagem do coronel Aureliano Buendía diante do pelotão de fuzilamento, onde lembraria daquela tarde distante em que seu pai o levou para conhecer o gelo", explica a Netflix em nota.

Publicada em 30 de maio de 1967, "Cem Anos de Solidão" relata, em 20 capítulos, a história de Macondo e da família Buendía ao longo de sete gerações, misturando fantasia e realidade.

A princípio, foram publicados 8.000 exemplares, que se transformaram em mais de 50 milhões e traduções para 46 idiomas.

García Márquez, nascido em 1927 no município de Aracataca e que começou sua carreira como jornalista na caribenha Cartagena, é o ícone do realismo mágico latino-americano, corrente que sacudiu, no século XX, a literatura em espanhol.

O Nobel colombiano sempre se opôs a que sua obra fosse adaptada para as telas porque não concebia como o livro podia ser condensado para o formato televisivo ou cinematográfico.

A série tem o aval da família do autor e será dirigida pela colombiana Laura Mora, ganhadora da Concha de Ouro do Festival de cinema de San Sebastián, em 2022, e pelo argentino Alex García López.