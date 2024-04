Espanha pede apoio à ONU para Conferência de Paz sobre Oriente Médio

A Espanha deu, nesta quinta-feira (18), seu apoio no Conselho de Segurança ao reconhecimento pela ONU do Estado palestino e pediu o respaldo da organização para as Conferência de Paz que Madri promove para "abrir uma nova página" no Oriente Médio.

"O inaceitável ataque do Irã a Israel, que condenamos taxativamente, nos colocou a mais um passo do abismo", disse o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, no Conselho de Segurança.

Nesta quinta-feira, o órgão das Nações Unidas se pronuncia sobre a demanda dos palestinos para se tornarem membros de pleno direito, cujo fracasso é esperado diante do provável veto dos Estados Unidos.