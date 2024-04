Google demite 28 empregados que protestaram por contrato com Israel

O Google demitiu 28 funcionários que protestaram contra um contrato da gigante tecnológica com o governo de Israel, informou nesta quinta-feira (18) um porta-voz da empresa.

A decisão está relacionada a uma manifestação organizada na terça-feira pelo grupo "No Tech for Apartheid", que há muito se opõe ao "Projeto Nimbus", um contrato conjunto do Google de US$ 1,2 bilhão com a Amazon para fornecer serviços na nuvem ao governo de Israel.

O vídeo da mobilização mostrou a polícia prendendo funcionários do Google em Sunnyvale, Califórnia, no escritório do diretor executivo do Google Cloud, Thomas Kurian, de acordo com uma publicação do grupo no X.