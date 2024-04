Roma resiste com dez e elimina Milan na Liga Europa; Leverkusen também avança às semis

A Roma, apesar de ficar com um jogador a menos a partir dos 30 minutos, conseguiu vencer o Milan por 2 a 1 nesta quinta-feira (18) no jogo de volta das quartas de final da Liga Europa, e se classificou para as semifinais do torneio pelo segundo ano consecutivo.

O time da capital já estava com a classificação encaminhada desde a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no estádio de San Siro.

Aos 12 minutos, Gianluca Mancini, autor do primeiro gol do jogo em Milão, marcou mais uma vez, aproveitando um rebote após a bola bater na trave em um chute de Lorenzo Pellegrini.