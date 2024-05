Cobras no centro de uma procissão religiosa no 1º de maio na Itália

Milhares de visitantes, em busca dessa visão rara e surpreendente, vêm de toda a península e até mesmo do exterior para participar da procissão.

Esse é um dos poucos exemplos de interação pacífica entre esses répteis e os humanos, que frequentemente os perseguem, apesar de serem uma espécie protegida cuja população está em declínio.

Os "serpari", homens e mulheres treinados de geração em geração, saem em busca de cobras nas montanhas nas semanas que antecedem a procissão e as mantêm em casa até o grande dia.

As cobras capturadas são liberadas no final da festa patronal no local onde foram encontradas.

Essa tradição, que remonta aos tempos antigos, também é um meio de recensear a população de répteis na região e monitorar sua saúde.

De acordo com um estudo recente da Universidade de Bari (sul da Apúlia), estudar o comportamento das cobras poderia ajudar os cientistas a prever terremotos.