Equador celebra referendo sobre segurança em meio a crises diplomática e energética

"O país atravessa momentos extremamente difíceis, nos quais sofremos ataques em resposta ao combate contundente que travamos contra o crime organizado", disse o secretário de Comunicação, Roberto Izurieta.

Com a imagem internacional afetada, Noboa voltou atrás em seu anúncio para evitar apagões. Uma crise energética provocada por um déficit histórico nos reservatórios que abastecem as estações de água o levou a suspender a jornada de trabalho por dois dias (até sexta-feira) e a determinar cortes de energia de pelo menos 13 horas.

Apesar da tempestade política e energética, o governo espera vencer o referendo no domingo, segundo Basabe.

Segundo uma pesquisa do instituto Cedatos, entre 8 e 11 de abril, 55% dos equatorianos votarão a favor do endurecimento das leis contra o narcotráfico.

Já a empresa Comunicaliza destaca que 43% da população o apoia, mas que os indecisos chegam a 28%.

"Quiseram nos arruinar com sabotagem na área elétrica, quiseram nos arruinar com uma campanha suja, e tentarem até com pressão internacional nos sancionar como país (...) porque estão nervosos, no domingo o Sim vencerá", disse Noboa dias antes da votação.