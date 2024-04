EUA protege região do Alasca para limitar exploração petrolífera

O governo do presidente americano, Joe Biden, anunciou nesta sexta-feira (19) que declarou uma região do oeste do Alasca como área protegida para limitar a exploração de petróleo e gás nesse território.

"Minha administração toma medidas para preservar mais de 13 milhões de acres (mais de 5,26 milhões de hectares) no Ártico ocidental", afirmou Biden em um comunicado.

E "seguirá tomando medidas ambiciosas para enfrentar a urgência da crise climática, proteger as terras e águas dos Estados Unidos e cumprir com nossa responsabilidade para com a próxima geração de americanos", acrescentou.