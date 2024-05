Pai é acusado pela morte do filho após forçá-lo a correr em esteira nos EUA

As pernas do menino dobram para trás enquanto o pai parece cravar os dentes em sua cabeça. Os dois foram vistos entrando na academia Atlantic Heights Clubhouse no dia 20 de março de 2021, de acordo com a Court TV, que obteve acesso às imagens das câmeras do local.

No dia 2 de abril, o menino foi levado às pressas ao hospital e morreu. Ele teria acordado de um cochilo tropeçando, arrastando as palavras e sentindo náuseas e falta de ar. A criança já havia sido levada ao médico devido a ferimentos no dia anterior.

A morte foi constatada como homicídio. O laudo apontou abusos crônicos, incluindo lesões por impacto no peito e abdômen, com laceração no coração, contusão pulmonar esquerda, além de laceração e contusão no fígado.