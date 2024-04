Garín elimina ídolo local Zverev nas quartas de final do ATP 500 de Munique

O tenista Cristian Garín foi a grande surpresa nas quartas de final do torneio de Munique: o chileno, 106º do mundo, surpreendeu o ídolo local Alexander Zverev, quinto do mundo e primeiro cabeça-de-chave, ao derrotá-lo nesta sexta-feira (19) com um duplo 6-4.

Zverev não perdia para um jogador fora do 'Top 100' desde que foi derrotado na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro de 2023, pelo americano Michael Mmoh, então 107º do mundo.

Garín, especialista em saibro, enfrentará nas semifinais o americano Taylor Fritz (15º), que teve que batalhar para conquistar a vitória de virada nas quartas de final contra o britânico Jack Draper (46º), por 4-6, 6-3 e 7-6 (7/1).