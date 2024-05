Calor, Amazônia e frio subpolar causam chuvas no RS: 'Combinação raríssima'

Nesta época do ano, os ventos se intensificam, e a umidade que vem da Amazônia passa pela cordilheira dos Andes e vai cair bem ali no Sul. Somado a isso, a redoma de calor do Sudeste está impedindo que essas frentes frias corram para o oceano, ela parada ali. Esse é o pior cenário que está acontecendo no extremo sul.

Humberto Barbosa

Massa de ar quente impede passagem da frente fria do Sul para o Sudeste Imagem: Lapis/Ufal

Ele afirma que esse cenário vem atuando há cerca de 15 dias e acrescenta um ponto preocupante: ela não deve acabar rapidamente.

A redoma de calor no Sudeste vai continuar nos próximos dias , isso significa que a situação do Rio Grande do Sul não vai se desfazer rápido. As massas de ar frio vão continuar chegando. E se a redoma não diminui, as chuvas continuam, infelizmente. É a combinação de extremos juntos.

Humberto Barbosa

José Marengo, coordenador-geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Cemaden, diz que os impactos gerados pelas mudanças climáticas têm afetado de forma brutal a região mais ao sul do país, que terá de se preparar para eventos intensos daqui por diante.