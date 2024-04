Homem se imola em frente a tribunal dos EUA onde Trump é julgado

Um homem ateou fogo ao próprio corpo, nesta sexta-feira (19), do lado de fora do tribunal de Nova York onde o ex-presidente Donald Trump é julgado, enquanto era concluída a seleção do júri que decidirá o destino do magnata neste julgamento histórico.

Não estava claro de imediato se o incidente teria alguma relação com o julgamento de Trump. As autoridades indicaram que o homem se encontra em estado crítico e que ele carregava panfletos de teorias conspiratórias sobre fraude em investimentos.

A seleção dos 12 titulares e seis suplentes que vão julgar o magnata tinha acabado de terminar quando a TV local começou a transmitir ao vivo imagens de fumaça saindo do que reportava ser uma pessoa em chamas.