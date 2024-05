Chuva no Rio Grande do Sul: 'Tiveram de levar minha tia de cadeira de rodas para o 2º andar'

"O primeiro andar da casa inundou todo. Fiquei imaginando o desespero da minha tia e das cuidadoras em levá-la para cima'', acrescentou.

O casarão onde vive a idosa tem mais de 100 anos de construção e fica no centro, bem longe de onde passa o rio. ''Essa foi a primeira vez que a água entrou na residência'', contou Bárbara.

Governo decreta calamidade

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), declarou estado de calamidade pública após 134 municípios gaúchos terem sido afetados pelas chuvas intensas. A medida foi publicada na noite de quarta-feira de feriado, 1º, em edição extraordinária do Diário Oficial.

Segundo o governador, este deve ser 'o maior desastre' climático já enfrentado pelos gaúchos e o Rio Taquari, um dos principais do Estado, atinge a maior elevação da história.

Na quinta-feira, 2, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou para o Rio Grande do Sul, onde se reuniu com Leite. No encontro, como uma medida emergencial, ficou decidida a criação de uma Sala de Situação Integrada, sob coordenação do comandante militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, para organizar as operações de resgate em todas as regiões atingidas.