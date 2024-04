Rishi Sunak afirma que expulsões para Ruanda acontecerão

O governo mostrou sua rejeição a ceder às duas emendas solicitadas pelos Lordes quando os Comuns examinarem o texto nesta segunda.

A primeira emenda da Câmara dos Lordes, órgão consultivo dos Comuns, que votam as leis, pede a isenção da deportação para as pessoas que trabalharam com o Exército do Reino Unido no exterior, como os intérpretes afegãos.

A outra emenda pede um supervisor independente para determinar se Ruanda é realmente um país seguro.

