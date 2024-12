Eles estão descontrolados

E a Marinha apagou das redes sociais aquele videozinho publicado no começo do mês e que tinha um fuzileiro sósia do Haddad, lembram? O vídeo mostrava uma galera passeando, se divertindo, enquanto os marinheiros estavam trabalhando. E finalizava com a frase: "Privilégios? Vem pra Marinha". E o tal vídeo foi postado apenas um dia após Lula se reunir com os chefes das Forças Armadas para dizer que os milicos iriam ter que participar dos cortes de gastos também. Mera coincidência, será? Nem escuto mais falar de milicos participando de corte de gastos.

Glu!Glu!

E a justiça do Peru que encontrou por lá quatro fugitivos e condenados pelos atos golpistas do 8 de Janeiro? É verdade esse bilhete. Eles estavam naquela listinha de valentes que quebraram as tornozeleiras eletrônicas e fugiram do Brasil. Deu ruim.

E deu por hoje porque o Congresso ainda está a mil e notícia não vai faltar até o fim da semana. Ainda tem o pacote do corte de gastos para ser votado que o Lira já disse que até vai votar, mas não garante nada. E ele também não anda mais com essa força toda já que seu substituto já está praticamente escolhido. Mas o Lula, de qualquer forma, já liberou emendinhas. Acorda, BRASEW.

