Ucrânia, Israel, Taiwan e TikTok: saiba mais sobre a lei promulgada por Biden

Como havia exigido Biden, esse texto dedica mais de 8 bilhões de dólares (41 bilhões de reais) para enfrentar a China no plano militar - investindo em submarinos - e no campo econômico - competindo com dois grandes projetos chineses nos países em desenvolvimento.

Bilhões de dólares terão como destino Taiwan, ilha de 23 milhões de habitantes que a China reclama como uma de suas províncias a serem reunificadas, inclusive pela força.

A lei também prevê a proibição do TikTok nos Estados Unidos se essa rede social não cortar seus vínculos com sua empresa matriz, o grupo chinês de entretenimento ByteDance, e, em geral, com Pequim.

Há meses, a rede de vídeos curtos está na mira das autoridades americanas, já que vários funcionários do país afirmam que a plataforma permite à China espionar e manipular seus 170 milhões de usuários nos Estados Unidos.

O aplicativo prometeu entrar com ações legais contra essa lei.