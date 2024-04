Harvey Weinstein, o 'deus' de Hollywood que caiu em desgraça por causa do #MeToo

O corpulento ex-produtor foi julgado criminalmente apenas pelas duas acusações que não prescreveram: sexo oral forçado na ex-assistente de produção Mimi Haleyi em 2006, e o estupro da ex-atriz Jessica Mann em 2013.

Em dezembro de 2022, outro tribunal da Califórnia o declarou culpado de violentar uma mulher em um hotel de Beverly Hills. Dois meses depois, um juiz o condenou a passar 16 anos na prisão.

"Durante anos foi meu monstro", escreveu a atriz mexicana Salma Hayek, relatando o que vivenciou durante as filmagens de "Frida" em 2002. Ela sempre dizia não a suas investidas, mas Weinstein respondia com "ira maquiavélica" e ameaçava matá-la.

Das cinzas do império que construiu nasceram movimentos como #MeToo e Time's Up, que incentivaram dezenas de milhares de mulheres de todo o mundo a denunciar nas redes sociais homens poderosos que tinham abusado delas ou as assediado, e provocaram uma mudança cultural de atitude: tolerância zero para este tipo de conduta.

- O escândalo -

Foi uma grande investigação sobre comportamento sexual indevido publicada pelo jornal The New York Times em 5 de outubro de 2017 - que inspirou o filme "Ela Disse" - e outra reportagem da revista The New Yorker que destamparam o bueiro do escândalo que acabou com sua carreira, seu casamento e sua reputação.