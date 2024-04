MP da Guatemala faz operação em sede da Save the Children para investigar abuso infantil

O Ministério Público da Guatemala realizou nesta quinta-feira (25) uma operação de busca e apreensão nos escritórios da ONG internacional Save the Children como parte de uma investigação sobre supostos abusos contra menores, que, segundo as autoridades, também conta com a participação de promotores do Texas, nos Estados Unidos.

Uma porta-voz da Save the Children confirmou à AFP que "funcionários do Ministério Público [MP] chegaram" a seus escritórios no sul da Cidade da Guatemala, mas preferiu não dar mais detalhes no momento.

Jornalistas da AFP viram funcionários com coletes com a sigla "MP" em amarelo e agentes de segurança na entrada dos escritórios da Save the Children, que estava fechada.