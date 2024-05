Rússia diz ter tomado mais uma localidade ucraniana - Moscou diz ter "libertado por completo" povoado na região de Donetsk, leste da Ucrânia, a noroeste de Avdiivka, que caiu em fevereiro.O Exército russo reivindicou neste domingo (05/05) a tomada de outra cidade no leste da Ucrânia, onde as tropas de Moscou estão na ofensiva e fizeram vários avanços nos últimos meses.

O Ministério da Defesa russo disse em um comunicado que seus soldados "libertaram completamente" o vilarejo de Ocheretyne, na região de Donetsk e a cerca de 15 quilômetros a noroeste da cidade de Avdiivka, que caiu para os russos em fevereiro. Ocheretyne tinha cerca de 3 mil habitantes antes da guerra.

No mês passado, os militares russos anunciaram a tomada do povoado de Bogdanivka, localizado a menos de três quilômetros do reduto estratégico de Chasiv Yar, um importante cruzamento na região ucraniana de Donetsk.