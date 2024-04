Nadal estreia com vitória arrasadora em Madri; João Fonseca e Thiago Monteiro avançam

"Estou muito feliz com a forma como joguei", disse Fonseca após a partida. "No primeiro set, eu estava super nervoso (...) No início do segundo set comecei a me sentir melhor", analisou o brasileiro.

Foi o primeiro triunfo de sua carreira em um torneio Masters 1000. Fonseca vai enfrentar na próxima fase, no sábado, o britânico Cameron Norrie.

Mais cedo Thiago Monteiro também avançou ao vencer o sérvio Dusan Lajovic com parciais de 6-4 e 6-3.

Atual número 118 do mundo, o cearense de 29 anos fez sua estreia na chave principal após vencer as duas partidas do qualifying e mostrou segurança, sem sofrer quebras no jogo contra o 65º do mundo.

O próximo duelo de Monteiro será uma prova de fogo: no sábado ele vai encarar o grego Stefanos Tsitsipas, número 7 do ranking da ATP e campeão do Masters 1000 de Monte Carlo há 11 dias.

--- Resultados desta quinta-feira do Masters 1000 de Madri.