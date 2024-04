Estúdio de animação japonês recorre ao talento de artistas autistas

Shoko Sakuma, diagnosticada com autismo, teve dificuldades em trabalhar com contabilidade, mas agora põe em prática seu pendor pelo desenho em um estúdio de animação no Japão.

Uma iniciativa inovadora busca dar formação profissional e confiança a pessoas com autismo, para as quais pode ser difícil se desenvolver no ambiente de trabalho japonês, frequentemente estressante e com longas jornadas.

"Era muito ruim com números, e essa foi a primeira coisa que me preocupou", disse Sakuma na Shake Hands, em Quioto (oeste), onde trabalha desde o ano passado.