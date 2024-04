Tiktoker famosa é morta a tiros no Iraque

Uma tiktoker iraquiana famosa, condenada à prisão no ano passado por publicação de conteúdo considerado "indecente" nas redes sociais, foi assassinada a tiros nesta sexta-feira (26), em Bagdá, informaram funcionários da segurança.

Om Fahad, que tinha dezenas de milhares de seguidores no TikTok e no Instagram, ficou famosa por vídeos em que aparece com roupas justas dançando ao ritmo de músicas do Iraque, um país majoritariamente conservador e patriarcal.

A jovem foi morta a tiros por um homem de motocicleta quando estava dentro do seu veículo, na frente de casa, no centro de Bagdá, indicaram à AFP os funcionários, que preferiram não ser identificados.