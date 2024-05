Turista estuprada em hotel vence ação, mas não é indenizada após 4 anos

Com uma faca na mão, ele falou baixinho para eu ficar quieta porque era um assalto.

Andreia Bianchini, 54 anos

Àquela altura, ela já havia tirado da bolsa o dinheiro, celular e cartão de banco. "Com uma caixa de bijuterias na mão, ele perguntava 'cadê as joias?', mas eu não tinha joias", disse.

Hotel Bello Mare fica na praia de Ponta Negra, em Natal Imagem: Google Street View

Nervoso, ele só parava de revirar as sacolas para vigiar a sacada. "Primeiro, ele disse que não ia fazer nada comigo, mas de repente mudou de ideia", conta.

Ele pegou as roupas da mala e o lençol e rasgou em pedaços. Amarrou um no outro, com se fosse uma corda, me amordaçou, imobilizou minhas mãos e braços e então me atacou

Andreia Bianchini

O terror durou cerca de 40 minutos. Andreia ficou na cama até perceber que o homem não voltou depois de ir para a sacada pela última vez. "Então tirei a mordaça empurrando com o ombro. O pé, eu fui esfregando até soltar. Como não consegui soltar as mãos, peguei o cartão do quarto com a boca e passei na porta para abrir", recorda.