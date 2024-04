Juventus e Milan ficam no 0 a 0 na luta pelo vice-campeonato

A Juve, por sua vez, não pode perder o foco após este quarto empate consecutivo: está em 3º lugar com 65 pontos e tem uma vantagem de apenas três pontos sobre o Bologna (4º, 62 pontos) que pode alcançá-la no domingo.

Além disso a Juventus ainda tem uma vantagem não muito confortável sobre a Roma (5ª com 58) e Atalanta (6ª, 54 pontos e dois jogos a menos) antes do fim do campeonato.

"Criamos muitas oportunidades, nos faltou realismo", resumiu o técnico do time de Turim, Massimiliano Allegri.

O treinador da Juventus tampouco tem emprego garantido na próxima temporada, embora seu time possa conquistar a Copa da Itália em 15 de maio, dia da final contra a Atalanta. "Só penso no fim da temporada, estou feliz com a nossa temporada", garantiu ele.

Também neste sábado o Lecce empatou em 1 a 1 em casa com o Monza e a Lazio venceu o Hellas Verona por 1 a 0 com um gol do atacante Mattia Zaccagni no segundo tempo (72').

No domingo, a Inter de Milão, líder com 16 pontos de vantagem sobre o Milan, recebe o Torino em clima de comemoração pelo título conquistado.