O Ministério da Saúde do Líbano declarou que 22 pessoas morreram nesta quinta-feira (21) em bombardeios israelenses no vale de Beca, no leste do país.

Os bombardeios do "inimigo israelense" contra cinco áreas da região de Baalbek deixaram 22 mortos, afirmou o ministério em comunicados separados, enquanto a agência oficial de notícias NNA reportou que quatro membros de uma família foram mortos na localidade de Maqneh.

lar-lg/ami/hgs/mb/aa/yr