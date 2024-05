Veterano da II Guerra Mundial se casará na Normandia no 80º aniversário do Desembarque

O veterano trabalhou para uma grande empresa britânica e, quando ambos se aposentaram, estabeleceram-se na Flórida.

A morte de Thelma em 2018 afundou Terens. "Minha existência consistiu em três anos de pena de mim mesmo e de luto pela minha falecida esposa", lembra ele.

No entanto, estava prestes a ter um novo sopro de vida. Em 2021, um amigo em comum o apresentou a Swerlin, uma mulher brilhante que também era viúva.

Não houve paixão. Em seu primeiro encontro, Terens não conseguia nem olhar para ela, mas um segundo encontro mudou tudo e eles não se separaram mais desde então.

"Nunca amei ninguém como amo essa garota", diz Terens. "Ela ilumina minha vida. Ela torna tudo mais bonito, faz a vida valer a pena", acrescenta ele.

O veterano, que recebeu a mais alta distinção da França, a Legião de Honra, do presidente Emmanuel Macron, em 2019, está ansioso para se casar na Normandia após as comemorações do Desembarque.