Eduardo Leite esclarece dúvidas de Pix de doações: 'não é para o governo'

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirma que o dinheiro arrecadado por meio da chave Pix divulgada pelo governo gaúcho pertence a uma entidade privada que é vinculada a Associação dos Bancos do Estado.

"O Pix não é para o governo, é para uma conta de uma entidade privada que é da Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul, que são bancos públicos na verdade. Então, é uma entidade privada, não é dinheiro para o governo fazer nenhuma das ações que anunciamos (reconstrução do Estado). Os recursos do Pix, com a participação de entidades sociais, são para as pessoas atingidas pelas chuvas", disse Leite.

O esclarecimento foi feito na terça-feira, 7, durante coletiva de imprensa. "Um decreto define um comitê gestor onde estão várias entidades, associações de municípios, entidades privadas, empresariais, entidades sociais e assistenciais, que definem a forma de aplicação desses recursos. Eles serão priorizados para reerguer a vida das pessoas, pois todas as assistências agora estão sendo atendidas", acrescentou o governador.

Anteriormente, Leite já havia alertado para golpes do Pix em doações ao Estado, que enfrenta seu pior desastre climático. Por meio das redes sociais, ele lamentou que, em meio aos atos de solidariedade às vítimas, criminosos estejam se aproveitando da situação para aplicar golpes.

"Pessoal, atenção. No meio de tanta solidariedade, tem aproveitadores que usam da sensibilidade das pessoas para aplicar golpes. Isso é lamentável. Esse dinheiro não vai para a conta do governo. Tem muita fake news, muita gente que se aproveita deste momento para gerar confusão. Esse recurso que vai ser arrecadado será administrado por um comitê gestor que vai ter a participação da comunidade civil", disse Leite, na ocasião.

"Existem outras campanhas que a gente respeita. Mas se quer fazer a doação para o PIX SOS Rio Grande do Sul, que eu apresentei, vai aparecer este nome", afirmou o governador, anteriormente, por meio das redes sociais.

Doações em dinheiro via Pix

O governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta SOS Rio Grande do Sul. Foi restabelecida a chave Pix do CNPJ 92.958.800/0001-38, a mesma utilizada no ano passado, vinculada à conta bancária aberta pelo Banrisul. "Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário a vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura dos municípios", afirma o governo.

Segundo o Estado gaúcho, com o canal oficial de doações, o governo centraliza a ajuda financeira, fornece segurança aos doadores e amplia a transparência da alocação do dinheiro, uma vez que a movimentação dos recursos passará por auditoria e fiscalização do poder público.

Dados para doação

Pix: CNPJ: 92.958.800/0001-38 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul ou Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul.

Atenção: quando realizar a operação, confirme que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul, conforme orienta o governo.