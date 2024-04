Inter de Milão comemora seu 20º 'Scudetto' com vitória sobre o Torino

Os novos campeões italianos embarcaram em um ônibus e desfilaram pelas ruas de Milão acompanhados durante todo o trajeto por dezenas de milhares de 'tifosi'.

A delegação pretende chegar ao 'Duomo', a catedral da capital lombarda, ao entardecer para continuar as comemorações pela conquista do 'Scudetto' que comemoraram o vigésmio 'Scudetto'.

Em outro jogo deste domingo, o Bologna (4º) perdeu a chance de empatar em pontos com a Juventus ao não passar do empate em 1 a 1 em casa diante da Udinese (18º), que contou com a estreia de seu novo técnico: o ex-jogador campeão mundial de 2006, Fabio Cannavaro.

Com o ponto, o Bologna continua a dois da Juventus (65 contra 63), mas é ameaçado pela Roma, 5ª com 59 pontos após empatar em 2 a 2 na visita ao Napoli, e Atalanta 6ª com 57 pontos após vencer por 2 a 0 na visita ao Empoli.

No jogo em Nápoles, a boa notícia foi o retorno do zagueiro costa-marfinense da Roma, Evan Ndicka, que recebeu a aprovação dos médicos após ter dado um grande susto no dia 14 de abril, quando desmaiou no meio do jogo em Udine e teve de ser hospitalizado, embora os médicos descartassem que ele tivesse sofrido um problema cardíaco.

--- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Italiano e classificação: