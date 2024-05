Justiça aceita denúncia, e Boulos vira réu por chamar Weintraub de imbecil

O ex-ministro disse à Justiça que Boulos lhe fez uma "agressão gratuita, sem qualquer fundamento, ofendendo-lhe de um modo inadimissível".

O deputado do PSOL respondeu no processo que Weintraub é conhecido "por seus erros de português e pelas declarações públicas ofensivas contra opositores, adversários políticos, chefes de Estado, povos indígenas e membros do Poder Judiciário".

Disse que, em uma breve pesquisa no X (antigo Twitter) encontrou 51 ocasiões em que o ex-ministro chamou pessoas que discordavam de suas ideias justamente de "imbecil".

"A troca de adjetivações e comentários ácidos acerca de seus oponentes tornou-se, incontestavelmente, estratégia inseparável do jogo político que o próprio Weintraub instituiu e utiliza até hoje", declarou à Justiça.

Chamado a opiniar, o promotor Otavio Garcia afirmou que "os fatos narrados evidentemente constituem crime".

A juíza Daniela Conceição, ao aceitar a denúncia contra Boulos, disse haver indícios suficientes para a abertura da ação penal e marcou o julgamento para o dia 19 de novembro de 2024.