Câmara defende que Lula não descumpriu proibição do orçamento secreto

Uso de verba de ministérios ("RP2") para atendimento a políticos seguindo lógica semelhante às emendas de relator, sem transparência;

Uso exacerbado das transferências especiais, as "emendas Pix", que os municípios e estados podem usar para qualquer finalidade, também sem transparência;

Descumprimento da determinação do STF de que todos os ministérios publicassem informações sobre a execução remanescente das emendas de relator ("RP9").

Como mostrou o UOL, o governo Lula usou as verbas dos ministérios em mecanismo semelhante ao que existia no governo Bolsonaro. Os repasses foram divididos entre parlamentares com influência política, sem transparência de quem são os beneficiários.

A advocacia da Câmara dos Deputados defendeu, em documento assinado na última quinta-feira (9), que a manifestação das ONGs trata de um assunto diferente do objeto da ação que proibiu as emendas de relator.

Quando houve a aprovação do Orçamento de 2023, a intenção do legislador ao criar uma programação para investimentos através do "RP2", verba própria dos ministérios, foi justamente não descumprir a decisão do STF, sustenta a Câmara.

"Com efeito, foi a classificação como RP 2 que assegurou que as programações incluídas por emendas de relator aprovadas na LOA 2023 ficassem à disposição dos ministros para a implementação de políticas públicas", diz a advocacia da Câmara.

"Cabe aos ministros, nesse sentido, dar publicidade aos critérios de distribuição que orientaram a execução das respectivas políticas públicas."