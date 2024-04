Brasileira entre os finalistas do 'Oscar da Dança' em Londres

Entre os finalistas estão "Encantado", da coreógrafa brasileira Lia Rodrigues, interpretada por bailarinos formados nas favelas do Rio de Janeiro, e "An Untitled Love", do americano Kyle Abraham.

Eles também concorrerão ao prêmio "Larsen C" do grego Christos Papadopoulos.

Spalding observou que os sete trabalhos pré-selecionados exploram temas que dominaram a agenda global nos últimos anos, como a covid-19, a mudança climática ou as políticas de identidade.

"Queremos que o Prêmio Rose faça o que o Turner fez pelas artes visuais ou o Booker fez pelo mundo editorial", disse Spalding.

O prêmio será dividido em duas categorias: o Rose, para coreógrafos consagrados, no valor de 40 mil libras (R$ 255 mil), e o Bloom, para coreógrafos emergentes, no valor de 15 mil libras (R$ 95,7 mil).

Um júri julgará as obras em Sadler's Wells em janeiro e fevereiro de 2025.