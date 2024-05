Casas alagadas, sem luz e falta de água: chuva afeta 20% de moradores do RS

A enchente causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul já afetou 20,9% da população até o momento. Dados são do boletim da Defesa Civil, divulgado na manhã desta quinta-feira (16).

O que aconteceu

São 2.281.774 afetados, informou a Defesa Civil nesta quinta-feira (16). Segundo o último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2022, o estado do Rio Grande do Sul tinha 10.882.965 pessoas.

Mais de 90% das cidades afetadas. Dos 497 municípios gaúchos, 458 sofreram alguma consequência dos temporais, segundo o último boletim da Defesa Civil.