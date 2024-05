Lagoa dos Patos sobe 30 cm em 48 horas e volta a bater recorde de 1941

Mesmo com diminuição, água continua dois metros acima da cota de inundação. A referência, de 3 metros, é usada para indicar quando há risco de danos aos municípios.

Redução gradual do nível do Guaíba depende do volume das futuras chuvas. Modelos hidrológicos do IPH (Instituto de Pesquisas Hidrológicas) preveem estabilização do nível da água.

Números da tragédia

Dos 497 municípios gaúchos, 460 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado representam 92% do total. As informações são do último boletim da Defesa Civil.

Número de afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul é de 2.281.774. Ao menos 538.167 pessoas ficaram desalojadas e 77.199 estão em abrigos.

Mortes chegam a 151, até a última atualização da Defesa Civil às 12h desta quinta-feira. Os municípios com maior registro de mortes foram Canoas (19), Caxias do Sul (10), Roca Sales (10) e Cruzeiro do Sul (10). Ainda são 104 desaparecidos, além de 806 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual.