Opositora Gálvez critica Sheinbaum no debate presidencial mexicano

"Candidata de mentiras" e "candidata do narcotráfico": a opositora de centro-direita, Xóchitl Gálvez, atacou duramente no domingo (28) a sua rival, a esquerdista Claudia Sheinbaum, favorita nas eleições presidenciais de 2 de junho no México, no segundo debate presidencial.

Apoiada por três partidos, a ex-senadora de centro-direita, de 61 anos, tentou reduzir a desvantagem nas pesquisas atacando incansavelmente Sheinbaum, ex-prefeita da Cidade do México, que defendeu o histórico econômico e social do atual governo de esquerda.

Terceiro nas pesquisas, o centrista Jorge Álvarez Máynez, de 38 anos, foi mais comedido, às vezes atacando mais a adversária Gálvez do que Sheinbaum, candidata do Movimento de Regeneração Nacional (Morena), o partido no poder.