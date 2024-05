Vídeo mostra motorista de Porsche com voz arrastada antes de colisão

Defesa das testemunhas confirmou o encaminhamento do vídeo ao Ministério Público. José Roberto Soares, advogado de Marcus Vinicius e Juliana Simões, que gravou o vídeo, disse ao UOL que as imagens são verídicas e que foram encaminhadas na segunda-feira (13) ao MP. No entanto, ele nega que as testemunhas vazaram os registros.

Fernando nega que estava alcoolizado no momento da batida. À polícia, ele e sua namorada, Giovanna Pinheiro, negaram que tenham ingerido álcool. O casal de amigos, no entanto, afirma que foram consumidos drinks alcoólicos na noite do ocorrido.

O UOL questionou a defesa de Sastre Filho sobre as novas imagens divulgadas, mas não obteve resposta. Caso haja posição, este texto será atualizado.

Anteriormente, em um vídeo das câmeras corporais da polícia, testemunhas que viram o acidente disseram que o homem estava em alta velocidade e embriagado.

Fernando está em Tremembé

O réu foi transferido no último sábado (11) para penitenciária de Tremembé. A transferência foi um pedido de seus advogados, que alegam riscos a integridade física de Fernando em outras unidades penitenciárias. Antes, o réu deu entrada no Centro de Detenção Provisória 2 em Guarulhos.