Ovelhas gigantes ajudam Tadjiquistão a lutar contra a mudança climática

Ante a degradação das terras cultiváveis por anos de excessiva criação de gado e de aquecimento global, essa ovelha enorme é uma benção para os produtores do Tadjiquistão, ao oferecer carne abundante aos consumidores.

Cerca de 250 exemplares pastavam debaixo do sol no início da primavera sob o olhar de Sharipov, acompanhado de César, um cão de pastoreio da Ásia Central, quase tão grande como as ovelhas.

"Pensam em média 135 quilos. É final de inverno, portanto não estão tão pesadas, mas em breve vão aumentar de peso", afirma Sharipov.

Os carneiros mais pesados de Hisor podem pesar mais de 210 quilos.

Cerca de dois terços de seu peso total é carne e gordura, mais do que qualquer outra variedade, por isso são altamente rentáveis para os produtores.

- Melhorar a terra -

"As ovelhas de Hisor são uma raça única, primeiro por seu peso", comenta à AFP Sharofzhon Rakhimov, membro da Academia Tadjique de Ciências Agrícolas.