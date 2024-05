O apoio a quem apoia vítimas afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul

Marcon afirma que a idade das pessoas interessadas em ajudar, como podem, diretamente nos locais afetados o impressiona: há adolescentes de 15, 16 e 17 anos se prontificando a ajudar.

A comida chega até o local por meio de doações. "Carretas começaram a descer aqui no posto e entregar comida", dizia Marcon enquanto um caminhão, vindo de Mato Grosso do Sul, recheado de mantimentos na caçamba, estacionava no posto.

"A gente fica sentindo de não poder descer [para as cidades afetadas], porque precisa de alguém pra fazer comida pra esse povo. Chega aqui doação o tempo inteiro: de gente de região afetada, a senhora aqui na frente que disponibiliza a horta e faz polenta. É realmente um movimento de um Brasil que muito pouca gente conhece", destaca Marcon.

14.mai.2024 - Água doada para voluntários que estão ajudando em áreas inundadas Imagem: Marcelo Ferraz/UOL

Em meio ao caos, deconhecidos se unem, mesmo sem nunca terem se visto antes. Um morador de Chapecó (SC) foi ao local com um motorhome. É dentro do carro que ele dorme e, quando se levanta, ajuda no café da manhã, almoço e jantar daqueles que decidiram ir até as cidades afetadas.

Um outro homem, de Curitiba, foi até o local com um carro 4x4 quase zero. Decidiu colocar o veículo sob a lama para ajudar a população local. E uma empresa, de Sorocaba (SP), decidiu enviar um caminhão também com mantimentos para ajudar a manter de pé aqueles que se prontificaram a ajudar deconhecidos.