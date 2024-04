Polícia britânica alerta professores sobre casos de extorsão sexual com fotos íntimas de adolescentes

Grande parte dos casos são relacionados a meninos entre 14 e 18 anos, segundo a agência. Em 2023, entre as vítimas que entraram em contato com a associação Internet Watch Foundation no Reino Unido 91% eram meninos.

A chantagem pode ser exercida por organizações criminosas sediadas no exterior, principalmente em países do oeste africano, mas também do sudeste asiático, indicou a NCA.

Na sexta-feira, o jornal Times publicou uma reportagem sobre o suicídio de Murray Dowe, um jovem de 16 anos, em dezembro, na Escócia.

Horas antes de tirar a própria vida, Murray recebeu uma mensagem na internet na qual o ameaçaram divulgar suas fotos íntimas a todos seus contatos.

O número de casos de extorsão sexual registrados no mundo pela agência americana de proteção da infância, a NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) mais do que dobrou, segundo a NCA, passando de 10.731 casos em 2022 a 26.718 em 2023.

