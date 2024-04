Primeiro-ministro pró-independência da Escócia renuncia

- Forte ascensão trabalhista -

Yousaf, o líder mais jovem do SNP e que foi elogiado por suas capacidades de comunicação que poderiam unir o partido, não conseguiu virar a página do mandato de Sturgeon.

Os seus 13 meses no poder, em plena crise do custo de vida, foram marcados principalmente pelos confrontos com Londres.

As disputas mais notórias giraram em torno de uma lei escocesa sobre a mudança de gênero, que foi bloqueada pelo governo britânico, da posição do Reino Unido no conflito entre Israel e o Hamas em Gaza e da autorização de um grande projeto petrolífero no Mar do Norte.

O ano passado também foi particularmente difícil para o SNP, com uma investigação sobre suas finanças, nas quais Nicola Sturgeon foi interrogada pela polícia e seu marido, Peter Murrell, ex-diretor executivo do partido, foi acusado de peculato.

Além disso, o partido está ameaçado por uma forte ascensão do Partido Trabalhista na Escócia antes das eleições legislativas britânicas, que ainda não têm data, mas que devem ser marcadas antes do final de janeiro de 2025.