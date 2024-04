Vale e BHP propõem pagamento de R$ 127 bilhões pelo desastre de Mariana (Vale)

As mineradoras Vale e BHP, donas da Samarco, apresentaram à Justiça uma proposta para pagar cerca de 127 bilhões de reais em indenização pelo rompimento, em 2015, de uma barragem em Mariana, em Minas Gerais, que deixou 19 mortos.

O acordo contempla obrigações passadas e futuras em um total de "127 bilhões" de reais, cerca de 25 bilhões de dólares, para uma reparação definitiva dos danos, afirmou a Vale nesta segunda-feira (29) em comunicado ao mercado em relação a informações divulgadas na imprensa sobre esta proposta.

O rompimento da barragem de Fundão, pertencente à Samarco, que afetou a cidade de Mariana, matou 19 pessoas e causou o pior desastre ambiental da mineração do país, ao despejar 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica no rio Doce e no oceano Atlântico.