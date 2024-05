Moraes anuncia que julgamento de Moro deve ser concluído na terça

O ministro Floriano de Azevedo Marques, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), apresentou nesta quinta-feira (16) o relatório do processo que pede a cassação do senador e ex-juiz Sergio Moro (União-PR). Após a leitura do documento, que resumiu todo o processo até aqui, o ministro Alexandre de Moraes anunciou que o tribunal vai dedicar toda a sessão da próxima terça (21) para ouvir as partes e concluir o julgamento.

O que aconteceu

A primeira sessão do julgamento foi dedicada à leitura do relatório do ministro Floriano Marques, relator do processo. A sustentação oral dos advogados de Moro, da acusação feita pelo PT e pelo PL e do MPE (Ministério Público Eleitoral), que já emitiu parecer contrário à cassação do senador, e os votos dos ministros ficaram para a próxima sessão do TSE, na terça-feira

Além do parecer do MPE, pesa a favor de Moro a decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná, que o absolveu. Na ocasião, Moro foi inocentado por 5 votos a 2.