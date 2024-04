X admite que diversas contas bloqueadas no Brasil desrespeitaram restrições

A rede social X admitiu, nesta sexta-feira (29), ao Supremo Tribunal Federal (STF) que os usuários de várias contas bloqueadas pela Justiça "exploraram vulnerabilidades" para manter-se ativos na plataforma.

"Estes indivíduos, após terem as suas contas bloqueadas, adotaram diferentes estratégias para desafiar a ordem de bloqueio e, também, as regras das plataformas", disse a representação da rede X no Brasil em carta dirigida ao ministro do STF Alexandre de Moraes.

Os titulares das contas bloqueadas recorreram à "criação de novas contas e exploração de vulnerabilidades sistêmicas para perpetuar as suas atividades", acrescentou.