Sem presença da Rússia, Lula não aceita ir à 'cúpula de paz' sobre Ucrânia

Sem a participação do governo de Vladimir Putin, Lula decidiu que não fará a viagem e não será parte da iniciativa.

O governo examina quem representará o Brasil. Contudo, há uma resistência até mesmo em relação à participação do chanceler Mauro Vieira ou do assessor internacional do Planalto, Celso Amorim.

A meta do encontro é a de fechar uma espécie de acordo entre os líderes, na esperança de abrir um canal de negociação para que o conflito seja concluído.

Mas o temor do governo Lula é de que o encontro sirva apenas para chancelar as propostas de Volodymyr Zelensky, que exige a retirada russa do território ucraniano para que as conversas possam ocorrer.

O governo brasileiro vem afirmando ao longo dos meses que um processo de negociação apenas pode fazer sentido se envolver os russos. Mesmo em conversa com Zelensky, Lula alertou que não existe um acordo de paz "unilateral".

Ainda em 2023, o presidente russo Vladimir Putin justificou a interlocutores brasileiros que aceitar a proposta de Zelensky seria equivalente a uma capitulação.