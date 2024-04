Incursão em embaixada no Equador 'deve ter consequências', afirmou o México

A incursão na embaixada mexicana no Equador "deve ter consequências", disse nesta terça-feira(30) o representante do México na Corte Internacional de Justiça (CIJ, principal tribunal da ONU) no encerramento do primeiro dia de audiências do caso.

"A entrada à força do Equador em nossa embaixada e o ataque aos funcionários e à dignidade dos nosso funcionários diplomáticos devem ter consequências", disse o jurista Alejandro Celorio Alcántara.

A incursão "representa uma grave ameaça à manutenção das relações internacionais e é motivo de séria preocupação para a comunidade internacional", acrescentou.