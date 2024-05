Harvey Weinstein terá novo julgamento por estupro em NY

O outrora intocável peso-pesado da indústria cinematográfica de Hollywood sofreu com uma série de problemas de saúde durante sua estada na prisão e passou um tempo em uma unidade hospitalar do sistema penitenciário. No fim de semana, esteve hospitalizado em Nova York.

- '#MeToo' -

Em 2020, Weinstein foi condenado a 23 anos de prisão pelo estupro e agressão sexual da atriz Jessica Mann em 2013, e por forçar sexo oral na ex-assistente Mimi Haley em 2006.

Em uma decisão apertada de 4 a 3, na semana passada, os juízes do tribunal de apelações de Nova York anularam um dos casos mais emblemáticos do movimento #MeToo, citando erros processuais, pois o juiz aceitou o testemunho de mulheres que supostamente sofreram abuso por parte de Weinstein que não faziam parte do caso contra ele.

No entanto, Weinstein seguirá preso, pois precisa cumprir outra sentença de 16 anos por estupro imposta por um tribunal da Califórnia.

Sua defesa já anunciou que também recorrerá dessa sentença.